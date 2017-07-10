20 июня 2017 года, Киев – 20 июня в Киеве состоялся Инновационный Форум SAP, крупнейшее мероприятие компании в стране. Событие собрало более 500 участников - представителей клиентов и партнеров SAP, а также экспертов в области государственного управления и образования. В ходе Форума были объявлены результаты работы SAP в Украине за 2016 год и обозначена стратегия развития на рынке страны на ближайшее время. SAP отметил восьмикратный рост выручки по сравнению с 2015 годом и рассказал о появлении 12 новых клиентов. Помимо этого, на Форуме был анонсирован новый продукт - IoT-портфель SAP Leonardo.

Наибольший рост в 2016 году показали металлургическая и энергетическая отрасли, а также отрасль оптовой торговли. За этот период SAP реализовал ряд проектов нескольких крупных клиентов, среди которых Национальный Банк Украины, Укртрансгаз, Мироновский Хлебопродукт. В рамках масштабной программы трансформации холдинга Метинвест был завершен проект внедрения системы управления хозяйственной деятельностью на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича. Результатом проекта стала экономия 1,5 млн долларов оборотных средств.

Важным направлением деятельности SAP в 2016 году стала локализации флагманских решений компании под требования законодательства и бизнес-практик страны. На украинском языке теперь доступны отраслевые решения для телекоммуникационного сектора, энергетики и ЖКХ, а также облачное решение SAP SuccessFactors для управления HR-задачами и ресурсами. Кроме того, локализация SAP Business Suite вошла в международный стандарт SAP. Значимым событием также стала презентация локализованной версии решения для среднего и малого бизнеса SAP Business One, одного из самых востребованных продуктов компании.

«SAP работает в Украине более 22 лет. За это время к нам присоединилось более 250 клиентов, которые уже сегодня используют инновационные технологии для повышения эффективности своего бизнеса. В условиях постоянно меняющегося экономического климата как никогда важно иметь в своем арсенале передовые инструменты, обеспечивающие стабильный рост и развитие. Поэтому SAP выделяет значительные ресурсы на локализацию своих решений, что упрощает работу наших клиентов и позволяет им использовать лучшие мировые практики, не забывая при этом о специфике рынка. Компания вкладывает в развитие IT-экосистемы страны, создает рабочие места и ставит перед собой амбициозную цель - трансформироваться из поставщика бизнес-приложений в полноценного партнера по инновациям», - отметил Максим Матяш, управляющий директор SAP в Украине и Грузии.

«Цифровые технологии развиваются сегодня с невероятной скоростью, превращаясь из инструментов для поддержания внутренних процессов в основной двигатель развития компаний или даже трансформации бизнес-моделей. Согласно исследованиям, 72% опрошенных CEO международных компаний считают, что следующие 3 года будут более значимыми для их бизнеса, чем последние 50 лет. Настало время для предприятий переосмыслить подходы к управлению и ведению бизнеса. Именно с этой целью SAP постоянно выводит на рынок Украины новые продукты и инновационные решения, предлагая инструменты для комплексной трансформации: S/4HANA, технологии предиктивной аналитики, Big Data, Интернета вещей и машинного обучения», - подчеркнул Александр Арнольд, вице-президент по работе со стратегическими индустриями в регионе Центральной и Восточной Европы, SAP SE.

В рамках Форума также состоялась пленарная дискуссии на тему «Цифровое настоящее». В мероприятии приняли участие представители компаний ДТЭК, Фармак, Ernst&Young Ukraine и Грузинская железная дорога. Эксперты обсудили наиболее важные технологические тренды и перспективы цифровой трансформации для разных отраслей экономики.

Форум продолжили 6 параллельных сессий, в ходе которых специалисты SAP и компаний-клиентов выступили с докладами на наиболее актуальные для украинского бизнеса темы: цифровая логистика, цифровое производство и управление активами, цифровые технологии для управления персоналом и взаимодействия с клиентом, трансформация закупочных систем и другие. Гости Форума также смогли посетить интерактивную выставку инновационных инструментов, где на 8 стендах были представлены новейшие решения SAP, в числе которых SAP Digital Boardroom для отслеживания ключевых показателей работы компаний, SAP Integrated Business Planning для управления цепочками поставок, SAP Ariba для электронных закупок и SAP Business One для управления малым и средним бизнесом.

Фотографии с мероприятия доступны по ссылке.

Справка о компании:

SAP - один из мировых лидеров на рынке корпоративных приложений, компания SAP помогает организациям любого размера и специализации эффективнее управлять своим бизнесом. Будь то вспомогательные службы или совет директоров, склад или магазин, настольные или мобильные приложения ― решения SAP позволяют повысить эффективность взаимодействия отдельных сотрудников и организаций в целом, сформировать глубокое понимание бизнеса и создать конкурентное преимущество. Решениями и сервисами SAP пользуются более 345 000 клиентов (включая клиентов SuccessFactors), передовые технологии компании гарантируют высокую рентабельность, способствуют непрерывной адаптации и устойчивому росту.

На украинский рынок компания SAP вышла в 1995 году. В Украине клиентами SAP являются более 250 организаций, представляющих различные отрасли экономики. SAP активно участвует в развитии национальных ИТ-кадров Украины, сотрудничая с ведущими вузами страны в рамках глобальной программы «Университетский Альянс».

Более подробная информация доступна на www.sap.com

Запросы, связанные с деятельностью компании в Украине, адресуйте Алине Степановой alina.stepanova@sap.com