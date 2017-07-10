Uber повысил тарифы в Киеве

Бюджетный сервис uberХ с 8 июля повысил тарифы в украинской столице.
Об этом сообщается на официальном сайте Uber.
“С 8 июля мы пересматриваем тарифы на поездки с uberX в Киеве, чтобы привлечь больше водителей к платформе. Изменения коснутся стоимости минуты в пути – с 0,3 грн до 0,45 грн, и цены за 1 км поездки – с 4,5 грн до 5 грн”, - говорится в сообщении.
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При этом стоимость посадки (20,5 грн) и минимальная стоимость поездки (25 грн) остаются неизменными.
Напомним, Uber вернет миллионы долларов таксистам Нью-Йорка за допущенную ошибку.