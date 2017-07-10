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Главная » Страна » Проезд по мосту Патона парализовал ремонт на бульваре Дружбы народов

Проезд по мосту Патона парализовал ремонт на бульваре Дружбы народов

Проезд по мосту Патона парализовал ремонт на бульваре Дружбы народов
Фото: ru.golos.ua

На Печерске образовался огромный затор

10.07.17 747
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В связи с заменой покрытия на бульваре Дружбы народов в направлении одноименной станции метро движение транспорта организовано всего в одном направлении по четырем полосам.

Об этом пишет "ГолосUA". 

Это затрудняет, в частности, возможность маневрирования для водителей, которые хотят перестроиться в соседнюю полосу. 

В направлении Печерского путепровода по выделенной для общественного транспорта полосе теперь могут ездить лишь автобусы и троллейбусы, остальной транспорт объезжает место реконструкции по двум полосам встречного движения. 

На освобожденном от транспорта месте уже работает строительная техника, однако из-за ремонтных работ еще на проспекте Соборности образовался огромный затор, который тянется через весь мост Патона и бульвар Дружбы народов. 

Напомним, об изменениях движения общественного транспорта в Киеве теперь можно узнать в Facebook.

 

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