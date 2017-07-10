Проезд по мосту Патона парализовал ремонт на бульваре Дружбы народов

В связи с заменой покрытия на бульваре Дружбы народов в направлении одноименной станции метро движение транспорта организовано всего в одном направлении по четырем полосам.

Об этом пишет "ГолосUA".

Это затрудняет, в частности, возможность маневрирования для водителей, которые хотят перестроиться в соседнюю полосу.

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В направлении Печерского путепровода по выделенной для общественного транспорта полосе теперь могут ездить лишь автобусы и троллейбусы, остальной транспорт объезжает место реконструкции по двум полосам встречного движения.

На освобожденном от транспорта месте уже работает строительная техника, однако из-за ремонтных работ еще на проспекте Соборности образовался огромный затор, который тянется через весь мост Патона и бульвар Дружбы народов.

Напомним, об изменениях движения общественного транспорта в Киеве теперь можно узнать в Facebook.