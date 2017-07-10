Илью Киву назвали "свежей кровью" с патриотическими чувствами

Номинальный глава Соцпартии считает, что она не попадет под влияние Авакова

Советник министра внутренних дел Илья Кива станет "свежей кровью" в Социалистической партии.

Об этом заявил пока еще номинальный глава партии Петр Устенко.

"Мы не отходим от своих проевропейских левых взглядов, от построения европейского социализма в Украине. В то же время СПУ нужна свежая кровь, ребята с патриотическими чувствами, которые прошли фронт. Все это я вижу в Киве, за которого проголосовал съезд", - сказал Устенко "Стране".

Вместе с тем, сам Устенко не считает, что с приходом Кивы партия попадет под влияние Авакова.

"Как может попасть под влияние министра партия, в которой числятся более 150 тысяч членов, хоть они сейчас и сбавили активность?!" - задается вопросом Устенко.

Напомним, скандальный Кива заявил, что возглавил Соцпартию.