В оккупированном Донбассе пропали без вести более 400 украинцев, – Геращенко

На оккупированных территориях востока Украины находятся 132 украинских заложника, еще 408 пропали без вести.

Такие данные СБУ обнародовала Ирина Геращенко, которая представляет Украину в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы, на "круглом столе" в парламенте 10 июля, сообщается на сайте Верховной Рады.

"Мы стараемся постоянно задавать вопросы о поиске пропавших без вести, и на сегодня 408 украинцев являются пропавшими без вести. Эта цифра может быть неточной, потому что пока идут боевые действия, точные цифры установить трудно", – сказала она.

"Когда мы говорим о пропавших без вести и о заложниках, речь идет и о военных, и гражданских, и о мужчинах, и о женщинах", – уточнила Геращенко.

"Государство очень болезненно относится к тому, что в Российской Федерации есть сегодня политзаключенные, десять политзаключенных, и также десятки крымских татар, которых уже более трех десятков, которые задержаны и осуждены за свою проукраинскую позицию", – отметила она.

Геращенко подчеркнула, что нужно получить информацию о судьбе каждого человека.

"Украина требует освобождения всех политзаключенных. Нет такой международной встречи, где бы вопрос освобождения заложников не поднимался украинским президентом, МИД и другими как приоритетный", – подчеркнула она.

Как заявила Ирина Геращенко, представители боевиков в очередной раз отказались предоставить информацию о местонахождении и состоянии 132 украинских заложников.