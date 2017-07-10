Азербайджанец в Ровно жестоко избил участника АТО

Стычка произошла в одном из местных заведений

В Ровно гражданин Азербайджана жестоко избил участника АТО, который заступился за девушку.

Об этом сообщает "Ровно информационное".

Стычка произошла в одном из местных заведений. Так, 23-летний азербайджанец приставал к девушке, а 36-летний участник боевых действий на Донбассе сделал ему замечание.

По данным издания, словесная перепалка перешла в жестокую драку.

Как рассказала полиции жена АТОшника, у ее мужа многочисленные раны на лице и закрытая черепно-мозговая травма.

Уточняется, что после избиения бойца АТО его обидчик скрылся. С полицейскими общалась жена бойца.

23-летнего иностранца удалось задержать. Его доставили в горотдел полиции для дачи объяснений.

Напомним, Фокус разбирался, как заполнить вакансии в прифронтовых школах и больницах.