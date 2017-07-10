Азербайджанец в Ровно жестоко избил участника АТО

В Ровно гражданин Азербайджана жестоко избил участника АТО, который заступился за девушку.
Об этом сообщает "Ровно информационное".
Стычка произошла в одном из местных заведений. Так, 23-летний азербайджанец приставал к девушке, а 36-летний участник боевых действий на Донбассе сделал ему замечание.
По данным издания, словесная перепалка перешла в жестокую драку.
Как рассказала полиции жена АТОшника, у ее мужа многочисленные раны на лице и закрытая черепно-мозговая травма.
Уточняется, что после избиения бойца АТО его обидчик скрылся. С полицейскими общалась жена бойца.
23-летнего иностранца удалось задержать. Его доставили в горотдел полиции для дачи объяснений.
Напомним, Фокус разбирался, как заполнить вакансии в прифронтовых школах и больницах.