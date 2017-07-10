Деньги, конфискованные у окружения Януковича, пойдут на оборону Украины

Совет национальной безопасности и обороны Украины выступает за распределение конфискованных средств экс-чиновников времен президентства Виктора Януковича на сектор безопасности и обороны.
Об этом по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны сообщил его руководитель Александр Турчинов.
По его словам, это деньги, конфискованные со счетов, которые были в Ощадбанке, других банках Украины, и которые были связанны с окружением экс-президента Януковича.
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"С этих средств по спецфонду бюджета предложено профинансировать сектор безопасности и обороны на 6 млрд грн", - заявил Турчинов.
За счет этих средств планируется закупка вооружения, разработка современного вооружения, а также производство и закупка боеприпасов. Миллиард гривен потратят на жилье для военнослужащих.
Помимо этого, глава СНБО анонсировал проект по увеличению бюджета украинской обороны на 3 млрд гривен. Соответствующее предложение направят Кабинету министров.
Напомним, Янукович хочет, чтобы Крым вернулся в состав Украины.