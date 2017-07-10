Наемники, воюющие против Украины, вербуются организацией United Continentale

Главная военная прокуратура ГПУ привлекла к уголовной ответственности 84 иностранца за участие в войне против Украины.
Из них 64 гражданина РФ.
Об этом говорится в сообщении ГПУ.
По ее данным, иностранные наемники для войны на востоке Украины вербуются организацией United Continentale.
Они систематически проходят военную подготовку на тренировочных базах в г. Ростов-на-Дону (РФ).
Среди наемников United Continentale есть граждане Франции, Сербии, Бразилии, Чехии, Испании.
Напомним, Британия судит своего гражданина за участие в боевых действиях в составе "ДНР".