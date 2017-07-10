В проекте закона о реинтеграции Донбасса прописан механизм освобождения оккупированных территорий

Об этом на пресс-конференции заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

По его словам, соответствующий законопроект был разработан аппаратом СНБО вместе с экспертами.

"Мы привлекали к этому и представителей депутатского корпуса, коалиции", - подчеркнул Турчинов.

"Закон готов, но есть поручение президента о проведении консультаций с нашими стратегическими партнерами. В первую очередь, это касается участников "нормандского формата", Германии, Франции, США и партнеров по НАТО. Я надеюсь, что после соответствующих консультаций, в начале сентября, закон будет внесен в Раду", - отметил он.

Турчинов также не исключил, что после консультаций с партнерами в документ могут быть внесены изменения.

"В законе прописан механизм освобождения оккупированных территорий", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, пленный россиянин Агеев подтвердил, что служит в РФ по контракту.