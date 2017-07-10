Одесский припортовый завод остановил производство аммиака и карбамида

АО "ОПЗ" было принято решение остановить мощности по производству аммиака и карбамида для проведения регламентных работ, капитального и текущего ремонтов оборудования.
Об этом сообщает пресс-служба завода.
"На мировом рынке минеральных удобрений продолжается падение цен и спроса на продукцию, которое объясняется не только влиянием сезонного фактора, но и многими другими факторами, влияющими на тенденции данного сегмента рынка. Затраты на производство аммиака и карбамида, большую часть которых составляют затраты на основное сырье - природный газ, значительно превышают цены, складывающиеся на мировом рынке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экономические прогнозы развития ситуации на рынке минеральных удобрений носят негативный характер.
"Учитывая сложившуюся неблагоприятную ситуацию на рынке, было принято решение остановить мощности АО "ОПЗ" по производству аммиака и карбамида для проведения регламентных работ, капитального и текущего ремонтов оборудования", - подчеркнули в ОПЗ.
Напомним, Одесский припортовый завод снова выставят на продажу.