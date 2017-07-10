Президент хочет производить боеприпасы из отечественного сырья

Об этом сообщается на сайте президента.

Глава государства отметил, что значительная часть средств от перевыполнения бюджета будет направлена на усиление сектора обороны и безопасности.

"Мы договорились с представителями силовых ведомств, правительством и приняли решение о направлении значительной части перевыполнения бюджета на сектор обороны и безопасности. Для нас на сегодняшний день развитие Вооруженных сил Украины, развитие других правоохранительных органов чрезвычайно важно. Уверен в том, что это сегодня соответствует тем приоритетам, которые мы имеем в обеспечении обороны нашего государства", - отметил Порошенко.

Как одно из направлений использования средств президент предложил наладить производство боеприпасов из отечественного сырья.

Напомним, Порошенко просит НАТО создать фонд поддержки украинских военных.