Розенблата исключили из фракции БПП

БПП проголосовала за лишение депутатской неприкосновенности всех шести народных депутатов, на которых подала представление ГПУ

Фракция Блок Петра Порошенко проголосовала за исключение соратника народного депутата Борислава Розенблатта из своих рядов и лишения его иммунитета и привлечение к уголовной ответственности.

Согласно распространенному политическим движением сообщению, Розенблат заявил, что намерен вернуться во фракцию после расследования. Также он пообещал сдать свои заграничные паспорта.

Кроме того, БПП проголосовала за лишение депутатской неприкосновенности и привлечения к ответственности всех шести народных депутатов, на которых подала представление Генеральная прокуратура.

Напомним, ГПУ подозревает Розенблата в злоупотреблении влиянием и взяточничестве на сумму $280 тысяч. Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата появилось после задержания 19 июня детективами НАБУ его охранника во время получения $200 тысяч взятки.