Розенблата исключили из фракции БПП

Фракция Блок Петра Порошенко проголосовала за исключение соратника народного депутата Борислава Розенблатта из своих рядов и лишения его иммунитета и привлечение к уголовной ответственности.
Согласно распространенному политическим движением сообщению, Розенблат заявил, что намерен вернуться во фракцию после расследования. Также он пообещал сдать свои заграничные паспорта.
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Кроме того, БПП проголосовала за лишение депутатской неприкосновенности и привлечения к ответственности всех шести народных депутатов, на которых подала представление Генеральная прокуратура.
Напомним, ГПУ подозревает Розенблата в злоупотреблении влиянием и взяточничестве на сумму $280 тысяч. Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата появилось после задержания 19 июня детективами НАБУ его охранника во время получения $200 тысяч взятки.