Ryanair официально помахал крылом Украине

Крупнейший лоукостер Ryanair объявил об отмене своего запланированного входа в Украину после того, как госпредприятие "Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) нарушило соглашение.

Об этом говорится в заявлении компании в понедельник, которое цитируют европейские СМИ.

Отмечается, что соглашение было достигнуто в марте этого года в Мининфраструктуры с должностными лицами аэропорта и его нынешним генеральным директором Павлом Рябикиным.

"Мы сожалеем о том, что аэропорт Киева продемонстрировал, что Украина еще не является достаточно зрелым или надежным местом для инвестиций мощного авиафлота Ryanair", - прокомментировал это решение главный коммерческий директор (CCO) Ryanair Дэвид О'Брайен (David O'Brien).

По его словам, "Борисполь" выбрал защиту авиакомпаний с высокими тарифами, включая "Международные авиалинии Украины", и лишает украинских потребителей и посетителей страны доступа к низким тарифам в Европе и широкой сети маршрутов.

"В результате у Ryanair нет выбора, кроме как отменить четыре новых киевских маршрута и семь новых львовских маршрутов, что приведет к потере более 500 000 пассажиров и 400 рабочих мест только в первый год, что обеспечило бы значительный рост экономики Украины", - добавил Д.О'Брайен.

Он выразил сожаление, что аэропорт Львова стал жертвой решения "Борисполя". По его словам, Ryanair передаст планировавшиеся для Украины мощности конкурирующим рынкам, таким как Германия, Израиль и Польша.

"Ryanair вырастет с 130 миллионов пассажиров в этом году до 200 миллионов пассажиров к 2024 году и сохраняет надежду, что Украина сможет принять участие в этом росте в определенный момент в будущем", - сказал О'Брайен.

Компания в сообщении предложила всем клиентам, которые уже купили билеты на объявленные рейсы из и в Украину связаться с ней по почте для возврата уплаченных средств.

Напомним, в "Борисполе" озвучили требования Ryanair, которые не устраивают руководство аэропорта.