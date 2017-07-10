В ситуации с отказом Ryanair летать в Украину должен разобраться Кабмин

Мнение лоукостера о том, что аэропортом защищались высокие тарифы, на самом деле могло быть защитой национальных интересов

Правительство Украины должно разобраться в ситуации с отказом крупнейшей европейской авиакомпании Ryanair от запланированного входа в Украину ввиду якобы нарушений договора со стороны государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь" (Киев).

Такое мнение агентству "Интерфакс-Украина" высказал глава Офиса по привлечению и поддержке инвестиций при украинском правительстве Даниэль Билак.

"Если они так считают, интересно, какие были доказательства. Думаю, правительству нужно разобраться в этом", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ryanair официально помахал крылом Украине

Билак отметил, что мнение Ryanair о том, что аэропортом защищались высокие тарифы, на самом деле могло быть, в частности, и защитой национальных интересов.

"Ведь мы тоже не можем позволить себе роскошь за любую цену работать с любым провайдером. Нужно разобраться. Ясно, что Ryanair будут говорить, что мы не готовы. Нужно услышать, что скажут участники переговоров на это: аэропорты "Борисполь" и "Львов", как они могут это обосновать", - сказал он.

Напомним, в "Борисполе" озвучили требования Ryanair, которые не устраивают руководство аэропорта.