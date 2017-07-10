В Николаевской области погиб боец десантно-штурмовой бригады

В результате ЧП на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области погиб боец 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, старшина Руслан Шпиндра.
Об этом говорится в сообщении на странице подразделения в Facebook.
Инцидент произошел 10 июля во время проведения тактических учений с боевой стрельбой. Причиной гибели бойца стало нарушение мер безопасности. Детали данного происшествия остаются неизвестными.
"По факту гибели военнослужащего начато специальное расследование. Командование Высокомобильных десантных войск и воинской части выражают соболезнования родным и близким погибшего десантника", - говорится в сообщении.
Напомним, украинский военный хотел "закосить" от службы с помощью самострела.