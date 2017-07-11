Сутки в АТО: 22 обстрела, один боец погиб

В ответ на вражеские провокации наши военнослужащие открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов

За минувшие сутки боевики 22 раза нарушили режим перемирия. В районе Станицы Луганской в результате подрыва погиб один украинский военнослужащий.

На мариупольском направлении боевики 12 раз обстреливали наши позиции. После 18 часов боевики из гранатометов вели огонь по Новомихайловке, Березовому. По поселку Широкино около 10 вечера били из крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП. Также враждебные пулеметы работали по Талаковке и Марьинке. В ответ на провокации врага украинские защитники открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.

На луганском направлении противник вечером и ночью бил из минометов 82 калибра по поселкам Малиновое и Екатериновка. Провокационные обстрелы из крупнокалиберных пулеметов были и по нашим позициям в Новотошковском и Новозвановке.

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На донецком направлении из района поселка Ясиноватая незаконные вооруженные формирования около 18 и 22 часов из гранатометов, крупнокалиберных