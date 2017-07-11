Экс-министра обороны Ежеля вызывают в суд

Соломенский районный суд Киева вызвал экс-министра обороны Украины времен Януковича Михаила Ежеля. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Михаил Ежель подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса", - сообщила Сарган.

В частности, Ежеля обвиняют в сделке с фирмами, которые поставляли продукты для армии. Нанесенный государству ущерб следствие оценивает в сумму более 40 млн гривен.

"Если Ежель не явится на заседание, судьи смогут начать рассмотрение дела в заочном порядке", - добавила Сарган.

Напомним, Михаил Ежель возглавлял Министерство обороны с 11 марта 2010 года по 8 февраля 2012 года, во времена экс-президента Виктора Януковича. В апреле 2013 года Янукович назначил его послом в Беларуси, в 2015 году президент Петр Порошенко отозвал Ежеля с этой должности.

В Генпрокуратуре сообщали, что разыскивают Ежеля как подозреваемого по делу о растрате государственных денег, но он бежал в Беларусь.

В апреле 2015 года белорусская прокуратура отказалась отвечать на запрос ГПУ о том, действительно ли Ежель лечится в Минске. Впоследствии Ежель сообщил, что вместе с семьей живет в Беларуси, и вернется, когда в Украине в том случае, если будут гарантии его безопасности и с него снимут обвинения.