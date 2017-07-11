Президент провел кадровые перестановки в руководстве СБУ

Президент Украины Петр Порошенко уволил с должности заместителя главы СБУ Михаила Глуговского. Об этом говорится в опубликованном на сайте президента указе № 180/2017 "Об увольнении Михаила Глуговского с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины".
На эту должность назначен бывшей начальник департамента защиты национальной государственности СБУ Виктор Кононенко.
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В подписанном президентом указе № 182/2017 речь идет о назначении Кононенко заместителем председателя Службы безопасности Украины. Перед этим президент указом № 181/2017 уволил Кононенко с должности начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ.