Депутаты включили в повестку дня законопроекты о пенсионной реформе

Верховная Рада включила в повестку дня сессии блок законопроектов о пенсионной реформе. Об этом сообщает 112 Украина.
Включение в план работы Рады правительственного законопроекта о повышении пенсий и пяти альтернативных поддержал 251 депутат. Изменения в Таможенный кодекс включили 252 голосами, в Налоговый кодекс - 260 голосами, а в Бюджетный - 261 голосом.
Во время голосования в сессионном зале парламента присутствовал премьер-министр Владимир Гройсман.
Ранее послы стран "Большой семерки" опубликовали заявление с призывом к депутатам поддержать предложенную правительством пенсионную реформу.