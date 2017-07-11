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Депутаты включили в повестку дня законопроекты о пенсионной реформе

Депутаты включили в повестку дня законопроекты о пенсионной реформе
Верховная Рада Украины / Фото пресс-службы парламента

За голосованием в сессионном зале наблюдал Владимир Гройсман

11.07.17 484
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Верховная Рада включила в повестку дня сессии блок законопроектов о пенсионной реформе. Об этом сообщает 112 Украина.

Включение в план работы Рады правительственного законопроекта о повышении пенсий и пяти альтернативных поддержал 251 депутат. Изменения в Таможенный кодекс включили 252 голосами, в Налоговый кодекс - 260 голосами, а в Бюджетный - 261 голосом.

Во время голосования в сессионном зале парламента присутствовал премьер-министр Владимир Гройсман.

Ранее послы стран "Большой семерки" опубликовали заявление с призывом к депутатам поддержать предложенную правительством пенсионную реформу

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