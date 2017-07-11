Добкин будет просить Раду лишить его неприкосновенности

Народный депутат от Оппозиционного блока Михаил Добкин обратится к Верховной Раде Украины с просьбой поддержать представление генерального прокурора Юрия Луценко и снять с него неприкосновенность. Об этом он заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает РБК-Украина.

"Какая бы ни была реакция комитета, каким бы ни был вывод комитета, в четверг с трибуны я буду просить депутатов снять с меня депутатскую неприкосновенность, и поскорее дать мне возможность доказать свою невиновность", - заявил Добкин.

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Парламентарий отметил, что не собирается убегать за пределы Украины и надеется на объективный вывод Регламентного комитета относительно представления.

Напомним, 29 июня генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду Украины представление о привлечении народного депутата от Оппозиционного блока Михаила Добкина к уголовной ответственности. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением и содействии мошенничеству с целью завладения 78 га земельных участков Харькова стоимостью более 220 млн грн.