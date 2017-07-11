В Киеве начались работы по восстановлению покрытия памятника Владимиру. Об этом сообщила гендиректор Киевского научно-методического центра по охране, реставрации и использованию памятников истории, культуры и заповедных территорий Ирина Прокопенко на своей странице в Facebook.
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"Начаты плановые работы по восстановлению покраски памятника Владимиру, Владимирская горка. Планируется восстановление герметизации швов и новая покраска. Прошу прощения у всех неравнодушных, и гостей города, за не очень пристойный вид памятника в ближайшие дни. По плану, работы будут завершены до 25-26 июля", - сказано в сообщении.