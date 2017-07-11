Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » В Турции анонсировали подписание соглашения о ЗСТ с Украиной до конца года

В Турции анонсировали подписание соглашения о ЗСТ с Украиной до конца года

В Турции анонсировали подписание соглашения о ЗСТ с Украиной до конца года
Иллюстративное фото

Стороны уже договорились по большинству пунктов документа

11.07.17 57
000

Соглашение о свободной торговле между Турцией и Украиной будет подписано до конца до конца этого года. Об этом заявил заместитель министра экономики Турции Фатих Метин на заседании Ассоциации турецких бизнесменов в Украине (TUİD) в Киеве, сообщает Anadolu.

В заседании также приняли участие заместитель министра экономического развития и торговли Украины Михаил Титарчук и посол Турции Йонет Джан Тезель.

Соглашение о свободной торговле между Турцией и Украиной находится на стадии разработки, но стороны уже договорились по большинству пунктов документа, сказал Метин.

По его словам, переговоры по соглашению затягиваются в связи с большой разницей в себестоимости товаров промышленного производства в Украине и Турции.

Метин также сообщил, что за последние годы товарооборот между двумя странами сократился в связи с политическим кризисом в Украине.

"Но в Турции и Украины есть достаточный потенциал для роста товарооборота", – сказал Метин.

Напомним, 1 июня 2017 года Канада завершила ратификацию соглашения о зоне свободной торговли с Украиной.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Шведские депутаты обвинили Эрдогана в геноцидеВ Минобороны рассказали сколько военных и техники из разных стран участвуют в Sea Breeze-2017Столтенберг открыл представительство НАТО в Украине

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Мы не распространяемся о нашей работе, — майор Сил специальных операций Алексей Никифоров 1826
  2. Сладкая старость. Что будет с теми, кто не успеет накопить пенсионный стаж 4507
  3. Подтвержденная квалификация. Топ-50 вузов Украины по оценкам работодателей 20877
  4. На крючке. Почему революция достоинства — впереди 2547
  5. Навеки твой. Как простота получения кредита оборачивается кредитной кабалой 966
  6. Время героев. Умение прощать — не самая популярная черта славянских характеров 2025
  7. Гениальные идеи всегда простые, — Иван Малкович 1082
  8. В гостях у бывшего. Что происходит с резиденциями Януковича на четвёртый год после его бегства 3630
  9. Билет в будущее. Как корпорации разрабатывают футуристические концепции транспорта 1150
  10. Битва за трон. Самые интересные сериалы июля 2013
  1. Россия фактически признала свою причастность к подавлению Майдана, - Геращенко 5276 / 5861
  2. Кремлю для новых переговоров в "нормандском формате" не хватает "мяса" 4436 / 4929
  3. Азербайджанец в Ровно жестоко избил участника АТО 2171 / 2416
  4. Засуха на Ближнем Востоке может продлиться следующие 10 тысяч лет 2063 / 2355
  5. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 1794 / 4818
  6. Tesla Model 3 будет стоить 35 тысяч долларов 1767 / 1880
  7. Все поэты – лузеры. Бахыт Кенжеев о нерукопожатности и коллективной вине 1712 / 1860
  8. Коболев не может найти концы долгам на 10 миллиардов 1654 / 1842
  9. Наемники, воюющие против Украины, вербуются организацией United Continentale 1544 / 1773
  10. Подтвержденная квалификация. Топ-50 вузов Украины по оценкам работодателей 1538 / 20877
  1. Россия фактически признала свою причастность к подавлению Майдана, - Геращенко 21 / 5861
  2. Антигибрис. Почему украинская власть производит впечатление безумцев 19 / 1193
  3. Все поэты – лузеры. Бахыт Кенжеев о нерукопожатности и коллективной вине 16 / 1860
  4. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от аэропорта Борисполь 12 / 3058
  5. Наемники, воюющие против Украины, вербуются организацией United Continentale 9 / 1773
  6. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 7 / 41421
  7. Большая разница. Топ-10 жизненных принципов, которые ломают стереотипы о состоятельных людях 6 / 5235
  8. Ryanair может отказаться от полетов в Украину, – Омелян 6 / 926
  9. Время героев. Умение прощать — не самая популярная черта славянских характеров 6 / 2025
  10. Евросоюз завершил ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной 6 / 890
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.