Рада начнет снимать неприкосновенность с депутатов уже сегодня

Сейчас депутаты ждут прибытия в сессионный зал генпрокурора

Верховная Рада начнет рассмотрение представления Генеральной прокуратуры на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов во вторник, 11 июля. Об этом сообщает Украинская правда.

Предложение фракций БПП и Народного фронта перенести их рассмотрение на четверг не набрало достаточного количества голосов. Соответствующее предложение поддержали только 190 депутатов.

"Ко мне обратились председатели фракций БПП Артур Герасимов и фракции НФ Максим Бурбак с предложением перенести рассмотрение представлений генерального прокурора о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Лозового, Дейдея, Довгого, а также на привлечение к уголовной ответственности и задержание народных депутатов Полякова, Розенблата и Добкина на четверг", – сказал спикер.

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Но указанное предложение не нашло поддержки в сессионном зале.

Парубий отметил, что немедленно пригласит генерального прокурора Юрия Луценко для рассмотрения представлений на Лозового, Дейдея и Довгого.

Он спрогнозировал, что рассмотрение может произойти уже после 12 часов.