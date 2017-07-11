У Авакова похвастались снижением преступности в Украине

В первой половине 2017 года в Украине сократилось количество уголовных преступлений, и повысилась раскрываемость. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, передает пресс-служба министерства.

"Первое полугодие нынешнего года дает вполне обнадеживающую аналитику: общее количество уголовных преступлений - снижение на 17% (с 356 тыс. до 297 тыс. по Украине)", - сообщил Яровой.

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Отмечается, что по отдельным видам преступлений прогресс еще значительнее: количество разбоев снизилось на 26%, грабежей - на 32%, хулиганства и угонов машин - на 27%, изнасилований - на 36%.