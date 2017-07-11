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Евросоюз завершил ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной
Getty Images

Евросоюз завершил ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной

Документ одобрил Совет ЕС

11.07.17 890
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Совет Европейского союза во вторник, 11 июля, одобрил Соглашение об ассоциации с Украиной. Об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Соглашение об ассоциации с Украиной наконец-то одобрено. Вступает в силу 1 сентября", - написал Йозвяк.

Напомним, 29 июня послы стран Евросоюза одобрили Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

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