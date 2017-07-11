Евросоюз завершил ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной

Совет Европейского союза во вторник, 11 июля, одобрил Соглашение об ассоциации с Украиной. Об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Соглашение об ассоциации с Украиной наконец-то одобрено. Вступает в силу 1 сентября", - написал Йозвяк.

the association agreement with #Ukraine is now finally concluded! enters into force on 1 September — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 11 июля 2017 г.

Напомним, 29 июня послы стран Евросоюза одобрили Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.