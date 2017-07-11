Экс-генсек НАТО: Пока мы не повысим цену для Путина, он не будет выполнять "Минск"

При нынешнем состоянии дел Путина ничто не побуждает выполнять Минские соглашения. Об этом заявил экс-генеральный секретарь НАТО, советник президента Украины Андерс Фог Расмуссен, передает Укринформ.

"Россия имела более чем достаточно времени, чтобы прекратить боевые действия на востоке Украины. Мы хотим продолжать минский процесс, но пока мы не повысим цену для Путина, я не уверен, что он будет выполнять "Минск" и уважать международное право", - заявил Расмуссен.

В то же время датский политик отметил, что минский процесс является ограниченным для достижения определенных целей.

"Мы должны показать, что ответ США и ЕС России соответствует ее действиям", - подчеркнул советник Президента Украины.

Расмуссен выразил обеспокоенность ситуацией на востоке Украины, что может привести к опасному замораживанию конфликта.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что минский процесс в Украине нельзя останавливать, но он должен продолжаться более энергично.