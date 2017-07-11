Строительные работы планируется завершить до 2022 года

Киевский метрополитен планирует построить новую станцию на Святошино-Броварской линии. Об этом свидетельствует соответствующий тендер столичного метро по поиску подрядчика на портале публичных госзакупок ProZorro, передает РБК-Украина.

Киевский метрополитен объявил проведение открытых торгов по строительству участка Святошино-Броварской линии метро от станции "Святошин" до станции "Новобеличи" с обратным электродепо "Новобеличи". Предполагается строительство мостов и тоннелей, шахт и метрополитенов.

Согласно информации ProZorro, конечный срок подачи тендерных предложений - 13 июля, а уже 14 июля планируется начать аукцион.

"Срок поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг: 2017-2022 годы...Размер бюджетного назначения по смете или ожидаемая стоимость предмета закупки: 57 559 800 гривен", - говорится в тексте соответствующего объявления.

Напомним, заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник заявил, что строительство новой ветки метро в Киеве – на Троещину – может начаться в 2018 году.