Стали известны темы саммита Украина-ЕС

На XIX саммите Украина-ЕС в Киеве будет обсуждаться вопрос имплементации Соглашения об ассоциации. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

В соответствии с повесткой дня встречи, лидеры также обсудят ход реформ в Украине, усиление поддержки со стороны Евросоюза, ситуацию в оккупированных Донбассе и Крымском полуострове. Участники саммита также скоординируют позиции по ключевым региональным и международным вопросам.

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Напомним, 12-13 июля 2017 года в Киеве под председательством президента Украины Петра Порошенко состоится Девятнадцатый Саммит Украина-Европейский Союз.

Делегацию ЕС будут представлять президент Европейского совета Дональд Туск и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. В саммите также примут участие члены правительства Украины и члены ЕК.