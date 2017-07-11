Киевпасстранс поднимает стоимость проезда в маршрутных такси

С 15 июля повысится цена проезда не только в метро, автобусах, трамваях и троллейбусах, но и в маршрутных такси, которые эксплуатирует КП "Киевпасстранс".

Об этом сообщает kievvlast.com.ua со ссылкой на пресс-службу коммунального предприятия.

Стоимость проезда в муниципальных маршрутных таксомоторах повысится на 1 гривну.

"Предприятие не повышало цены на маршрутки полгода назад, когда это сделали частные перевозчики. С 15 июля цены повысятся на 1 гривну", – говорится в сообщении Киевпасстранса.

Цены вырастут в 26 муниципальных маршрутках Киевпасстранса:

№ 150: ул. Милославская - п-т Отрадный

№ 154 ст. м "Лесная" - село Рыбное

№ 155 ст. м "Петровка" - п-т Курбаса

№ 157 ст. м "Петровка" - ул. Бальзака

№ 165 пл. Победы - пл. Львовская

№ 166 ст. м "Лукьяновская" - Беличи

№ 181 пл. Шевченко - Центральный ЖД

№ 182 ст. м "Нивки" - п-т Свободы

№ 183 ст. м "Петровка" - п-т Свободы

№ 193 Корчеватое - пл. Ленинградская

№ 208 Беличи - пл. Голосеевская

№ 215 ул. Шептицкого - ул. Запорожца

№ 220 ул. Тростянецкая - ул. Медовая

№ 228 ст. м "Университет" - п-т Свободы

№ 234 ст. м "Петровка" - ул. А.Навои

№ 258 ст. м "Лесная" - Сев. Кладбище

№ 433 ул. Жолудева - б-р Шевченко

№ 457 ул.Грабовского - ст. м "Лыбедская"

№ 500 ул. Северная - Центральный ЖД

№ 502 п-т Гонгадзе - пл. Контрактовая

№ 516 рынок "Лесной" - Красный Хутор

№ 530 п-т Свободы - ул. Северная

№ 537 ст. м "Нивки" - пл. Шевченко

№ 548 ВДНХ - ул. Метрологическая

№ 550 ул.Милославская - Кадетский Гай

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: После подорожания проезда в кассах киевского метро будут продавать только по одному жетону

Напомним, Киевская администрация поднимает цены на проезд в метро до 5 гривен, в наземном транспорте – до 4 гривен с 15 июля.