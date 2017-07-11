Украина со следующего года введет биометрический контроль для иностранцев, – ГПСУ

Биометрический контроль для иностранцев, которые пересекают государственную границу Украины, заработает с 1 января 2018 года. Об этом сказал спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, передает ТСН.

"В тех условиях, в которых сейчас находится Украина, эта практика является вполне оправданной", – сказал он.

По словам Слободяна, у Украины есть еще 6 месяцев для того, чтобы провести техническую подготовку процесса биометрического контроля.

"Что касается технического исполнения, то у нас, конечно, еще есть время, чтобы отработать механизм, обеспечить пункты пропуска всем необходимым оборудованием для работы с биометрическими данными, организовать систему сохранения этих данных, обмена и тому подобное", – добавил пограничник.

Напомним, 10 июля президент Петр Порошенко заявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины рассматривает вопрос усиления контроля за пересечением государственной границы Украины.

"Речь идет об усилении контроля за въездом и выездом и пребыванием граждан других государств на территории Украины – мы вводим биометрический контроль для всех граждан, которые пересекают украинскую границу", – сказал глава государства. Порошенко уверен, что подготовленные соответствующие проекты решений найдут четкое понимание и поддержку в обществе.