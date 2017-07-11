Омелян инициирует увольнение директора аэропорта "Борисполь"

Министр инфраструктуры Владимир Омелян в среду внесет на рассмотрение Кабинета министров представление об увольнении руководителя аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина.

Об этом министр сообщил "Украинской правде".

На вопрос, будет ли он инициировать смену руководства аэропорта "Борисполь" из-за неподписания договора с лоукостером Ryanair, Омелян ответил: "Да, завтра внесу в Кабмин представление об его увольнении".

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Напомним, 10 июля лоукостер Ryanair отменил свой запланированный выход на украинский рынок. Представители компании объяснили свое решение действиями аэропорта "Борисполь" и его гендиректора Павла Рябикина, который отказался выполнять достигнутые между авиакомпанией и Министерством инфраструктуры Украины соглашения.

В этот же день на сайте Ryanair исчезла возможность приобрести билеты на рейсы в и из Украины. Это произошло после обвинений главы аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина в адрес ирландской компании. Он заявлял, что Ryanair выдвинул "невыполнимые" и "ультимативные" требования государственном аэропорту.

15 марта крупнейший лоукостер Европы - авиакомпания Ryanair заявила об открытии с 30 октября 2017 года 11 рейсов из Киева и Львова. Потом из-за высокого спроса со стороны украинцев на полеты авиакомпания сообщила о переносе запуска некоторых рейсов, в частности из Львова в Берлин на сентябрь 2017 года.

Тогда в авиакомпании уточнили, что из Киева перевозчик будет летать из аэропорта "Борисполь", при этом в будущем рассматривается также и международный аэропорт "Киев" (Жуляны).