Правительство возобновит переговоры с Ryanair

НАБУ и АМКУ проанализируют весь ход переговоров с ирландским лоукостером

Украина возобновит переговорный процесс с Ryanair. Об этом он написал в Facebook премьер-министр Владимир Гройсман.

Гройсман написал, что провел специальное совещание с руководством Минифрастурктуры, Минюста, аэропорта "Борисполь", Ассоциации "Аэропортов Украины", Офиса привлечения и поддержки инвестиций для разрешения ситуации в связи с отменой планов ирландской авиакомпании Ryanair выходить на украинский рынок.

"Мы приняли совместное решение, с которым согласились все участники совещания", – написал премьер-министр.

Во-первых, было решено обратиться в НАБУ и Антимонопольный комитет Украины для проведения оценки всего хода переговорного процесса с участием Мининфраструктуры и Международного аэропорта "Борисполь" на предмет соблюдения законодательства и условий конкуренции.

Во-вторых, решили восстановить переговорный процесс с Ryanair, к которому привлечь Министерство инфраструктуры Украины, аэропорт "Борисполь" и директора UkraineInvest – Ukraine Investment Promotion Office Даниэля Билака.

В-третьих, поручили Мининфраструктуры ускорить разработку стратегии развития транспортной отрасли в авиасегменте, включая разработку стратегии развития украинских аэропортов, в том числе с привлечением лоукостеров.

Напомним, 10 июля лоукостер Ryanair отменил свой запланированный выход на украинский рынок. Представители компании объяснили свое решение действиями аэропорта "Борисполь" и его гендиректора Павла Рябикина, который отказался выполнять достигнутые между авиакомпанией и Министерством инфраструктуры Украины соглашения.

В этот же день на сайте Ryanair исчезла возможность приобрести билеты на рейсы в и из Украины. Это произошло после обвинений главы аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина в адрес ирландской компании. Он заявлял, что Ryanair выдвинул "невыполнимые" и "ультимативные" требования государственном аэропорту.

15 марта крупнейший лоукостер Европы – авиакомпания Ryanair заявила об открытии с 30 октября 2017 года 11 рейсов из Киева и Львова. Потом из-за высокого спроса со стороны украинцев на полеты авиакомпания сообщила о переносе запуска некоторых рейсов, в частности из Львова в Берлин на сентябрь 2017 года.

Тогда в авиакомпании уточнили, что из Киева перевозчик будет летать из аэропорта "Борисполь", при этом в будущем рассматривается также и международный аэропорт "Киев" (Жуляны).