В ГПУ поступило представление на снятие неприкосновенности с Дзензерского

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий внес генпрокурору Юрию Луценко на согласование представление на снятие неприкосновенности с народного депутата от "Народного фронта", замглавы парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Дениса Дзензерского. Об этом Холодницкий сообщил в Facebook.
"Внес генеральному прокурору для согласования представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Дзензерского по признакам преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины", – сообщил Холодницкий.
Статья 336 предусматривает ответственность за декларирование недостоверной информации.
Ранее сообщалось, что 11 июля Верховная Рада Украины продлила вечернее заседание парламента до исчерпания рассмотрения представлений по пяти народным депутатам.