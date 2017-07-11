Парламент начал рассмотрение представлений о снятии неприкосновенности с пяти народных депутатов.
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что на одно представление будет отведено более часа времени, и ориентировочно рассмотрение этих документов будет закончено в 22:00.
Напомним, Верховная Рада отказалась переносить рассмотрение всех шести представлений на снятие депутатской неприкосновенности.
Сегодня депутаты решили продолжить пленарное заседание до завершения рассмотрения всех пяти представлений.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий прибыли в сессионный зал Верховной Рады.
Накануне Луценко направил в парламент представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности депутатов Андрея Лозового, Олеся Довгого, Евгения Дейдея, Борислава Розенблата, Максима Полякова и Михаила Добкина.