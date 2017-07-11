Раненный в Кривом Роге журналист находится в крайне тяжелом состоянии

Раненный в Кривом Роге во время военных учений оператор находится в сознании, однако его состояние крайне тяжелое.

Об этом сообщил 11 июля главный врач областной клинической больницы имени Мечникова в Днипре Сергей Рыженко, передает Радио Свобода.

По его словам, в днипровской больнице, куда 28-летнего мужчину перевезли по согласию родных, ожидают киевских специалистов для проведения сложной операции.

Сейчас раненый - в отделении нейрохирургии.

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Как сообщил медик, пациент находится на аппарате искусственного дыхания, давление удается поддерживать благодаря медицинским препаратам.

Как рассказал Рыженко, пуля повредила шейный позвонок, раздроблен спинномозговой канал, что негативно повлияло на работу органов.

Напомним, в Кривом Роге во время учений ВСУ по территориальной обороне был ранен журналист местного издания. Журналист получил тяжелое ранение шеи.