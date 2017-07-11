Рада не сняла неприкосновенность с Дейдея

Верховная Рада не поддержала представление Генпрокуратуры на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Евгения Дейдея ("Народный фронт"), которого обвиняют в незаконном обогащении.
В зале не хватило голосов - "за" выступили лишь 192 депутата.
Сам Дейдей попросил "рассмотреть это дело по совести".
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И.о. главы регламентного комитета Павел Пинзеник ("Народный фронт") с трибуны напомнил, что комитет счел представление ГПУ необоснованным.
Напомним, Евгений Дейдей обвиняется в незаконном обогащении на сумму 6,1 миллиона гривен.