Нацполиция не откроет дело против лидера "ВВ"

Главное следственное управление Национальной полиции отказалось открывать уголовное производство в связи с заявлениями музыканта Олега Скрипки о необходимости создания гетто для граждан Украины, неспособных выучить украинский язык.
Об этом говорится в ответе Национальной полиции на запрос "Українських Новин".
"Оснований для внесения изложенных в обращении сведений в Единый реестр досудебных расследований не установлено", - говорится в ответе.
Доследственную проверку проводило Печерское управление полиции.
Напомним, Скрипка заявил, что люди, которые не могут выучить украинский язык, имеют низкий IQ и их надо отделить, потому что они социально опасны. Сам Скрипка назвал иронией свое предложение создать гетто для не знающих украинский.