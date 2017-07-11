Неизвестные бросили петарды у ограды генконсульства Польши в Луцке

Неизвестные бросили петарды у ограды генерального консульства Польши в Луцке.
В Министерстве иностранных дел страны отметили, что считают инцидент провокацией, совершенной скорее всего из хулиганских побуждений.
Взрывы не навредили ни зданию, ни людям, сообщает Радио Польша.
"Вероятно, это была петарда, не долетела даже на территорию консульства и оставила только копоть на заборе. Она наделала больше шума, чем вреда", - отметил представитель МИД Польши.
Напомним, в конце марта неизвестные обстреляли из гранатомета двор польского консульства в Луцке.