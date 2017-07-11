Укрзализныця заявляет о блокировании тендера по закупке поездов

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

При этом по данным "Укрзализныци", проведение тендера блокируют компании, которые не являются производителями продукции железнодорожного назначения.

"С 7 марта 2017 года ООО "Максмед Интернешнл" затягивает сроки проведения тендера неоднократными жалобами в АМКУ. В июне к блокированию тендера присоединилась еще одна компания - ООО "Евроклинсервис" с такими же претензиями, как и в жалобах ООО "Максмед Интернешнл". ООО "Евроклинсервис" решило действовать через суд - судиться в суде Киева с 15 июня", - отмечается в сообщении.

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Кроме того, отсутствует информация о том, что эти компании являются официальными дилерами заводов-производителей подвижного состава.

Компании требуют внесения изменений в тендерную документацию.

Помимо этого, таким же образом через систему ProZorro блокируется возможность проведения процедуры закупок пассажирских и грузовых вагонов, путевых машин, гидравлического оборудования, элементов пути и радиостанций.

По данным Госреестра, основные виды деятельности этих фирм - оптовая торговля твердым, жидким, газообразным топливом, в том числе производство продуктов нефтепереработки, разведочное бурение, посреднические услуги в торговле топливом, металлом, оптовая торговля текстилем, обувью, машинами и оборудованием, древесиной и прочее.

Укрзализныця обращается к госорганам дать правовую оценку действиям компаний.

Напомним, для борьбы с коррупцией Укрзализныця применит форензик.