Укрзализныця заявляет о блокировании тендера по закупке поездов

ПАО "Укрзализныця" заявляет о блокировании несколькими компаниями тендера по закупке шести дизельных поездов для региональных пассажирских перевозок на сумму 1,62 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
При этом по данным "Укрзализныци", проведение тендера блокируют компании, которые не являются производителями продукции железнодорожного назначения.
"С 7 марта 2017 года ООО "Максмед Интернешнл" затягивает сроки проведения тендера неоднократными жалобами в АМКУ. В июне к блокированию тендера присоединилась еще одна компания - ООО "Евроклинсервис" с такими же претензиями, как и в жалобах ООО "Максмед Интернешнл". ООО "Евроклинсервис" решило действовать через суд - судиться в суде Киева с 15 июня", - отмечается в сообщении.
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Кроме того, отсутствует информация о том, что эти компании являются официальными дилерами заводов-производителей подвижного состава.
Компании требуют внесения изменений в тендерную документацию.
Помимо этого, таким же образом через систему ProZorro блокируется возможность проведения процедуры закупок пассажирских и грузовых вагонов, путевых машин, гидравлического оборудования, элементов пути и радиостанций.
По данным Госреестра, основные виды деятельности этих фирм - оптовая торговля твердым, жидким, газообразным топливом, в том числе производство продуктов нефтепереработки, разведочное бурение, посреднические услуги в торговле топливом, металлом, оптовая торговля текстилем, обувью, машинами и оборудованием, древесиной и прочее.
Укрзализныця обращается к госорганам дать правовую оценку действиям компаний.
Напомним, для борьбы с коррупцией Укрзализныця применит форензик.