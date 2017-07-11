Каждый двадцатый гражданин Украины считает себя русским, - опрос

Каждый двадцатый гражданин Украины считает себя русским.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Институтом Горшенина в сотрудничестве с представительством Фонда им. Фридриха Эберта в Украине и Беларуси.

Согласно результатам исследования, девять из десяти респондентов (92,6%) считают себя украинцами, каждый двадцатый (5,5%) - русским.

Исследование также показало, что подавляющее большинство респондентов (81,8%) идентифицируют себя, прежде всего, гражданами своей страны - Украины.

При этом более половины опрошенных, которые являются русскими по национальности, говорят о себе как о гражданах Украины (55%). Почти четверть из них идентифицировали себя как граждане бывшего СССР (24,8%).

В связи с этим социологи отмечают, что гражданами бывшего СССР называют себя преимущественно те, кто живет на востоке Украины (12% жителей региона), и те, чей возраст составляет 60 лет и более (10,5% представителей этой возрастной группы).

Гражданами мира считают себя молодые люди в возрасте 18-29 лет (10,2%) и респонденты, проживающие на севере Украины - 11,9%.

60,4% украинцев указали, что дома в основном общаются на украинском языке, в то время как 37,8% - на русском, других языках - 1,6%.

Социологи отмечают: тот факт, что в исследовании не участвовали жители оккупированных территорий, большинство которых традиционно считаются русскоязычными, мог повлиять на окончательный результат по этому показателю.

На русском преимущественно общаются на востоке Украины (74,7%), на украинском - на западе (96,5%).

Во время проведения исследования социологи использовали два метода: фокус-групповые дискуссии и личное интервью. В частности, в апреле было проведено 6 фокус-групп, по две (со сторонниками и противниками идеи евроинтеграции) в каждом из трех городов: Киеве, Львове и Днипре. К участию в дискуссиях приглашались украинцы в возрасте от 18 до 65 лет. Каждая из групп состояла поровну из мужчин и женщин.

В мае-июне, после проведения фокус-групповых дискуссий, были проведены личные интервью в соответствии с местами проживания респондентов. Всего было опрошено 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах (без учета оккупированных территорий АР Крым, города Севастополь, Донецкой и Луганской областей).

Полевой этап исследования проходил с 26 мая по 6 июня 2017 года. Погрешность репрезентативности не превышает +/- 2,2%.

