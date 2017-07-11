С Олеся Довгого сняли депутатскую неприкосновенность

Народный депутат Олесь Довгий призвал парламент проголосовать за снятие с него депутатской неприкосновенности. Об этом он заявил во время выступления с трибуны Верховной Рады.
Довгий объяснил, что претензии генерального прокурора по его делу касаются лишь нарушения регламента Киевсовета, но регламент не имеет статуса закона.
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"Поскольку регламент не является законом, то нарушение регламента не может быть нарушением законодательства. Говоря другими словами – нарушил регламент, закон не переступал", - заявил Довгий.
Несмотря на эти доводы, депутатская неприкосновенность с Олеся Довгого была снята.
"За" проголосовал 251 народный депутат.
Напомним, Рада не сняла неприкосновенность с Дейдея.