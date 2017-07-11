С Олеся Довгого сняли депутатскую неприкосновенность

Народный депутат заявил, что претензии генпрокурора по его делу касаются лишь нарушения регламента Киевсовета, но регламент не имеет статуса закона

Народный депутат Олесь Довгий призвал парламент проголосовать за снятие с него депутатской неприкосновенности. Об этом он заявил во время выступления с трибуны Верховной Рады.

Довгий объяснил, что претензии генерального прокурора по его делу касаются лишь нарушения регламента Киевсовета, но регламент не имеет статуса закона.

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"Поскольку регламент не является законом, то нарушение регламента не может быть нарушением законодательства. Говоря другими словами – нарушил регламент, закон не переступал", - заявил Довгий.

Несмотря на эти доводы, депутатская неприкосновенность с Олеся Довгого была снята.

"За" проголосовал 251 народный депутат.

Напомним, Рада не сняла неприкосновенность с Дейдея.