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Главная » Страна » Украинский "диверсант" Захтей заключил сделку с российским следствием, - СМИ

Украинский "диверсант" Захтей заключил сделку с российским следствием, - СМИ

Украинский "диверсант" Захтей заключил сделку с российским следствием, - СМИ
Андрей Захтей / Фото ВКонтакте

Суд в аннексированном Крыму продлил арест "диверсанту" до 7 августа

11.07.17 613
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Андрей Захтей, который был задержан ФСБ в 2016 году и которого обвиняют в подготовке "диверсий" на территории Крыма, заключил сделку со следствием.

Об этом сообщает Crimea SOS, ссылаясь на источник. 

По его словам, Захтей заключил досудебное соглашение со следствием, одним из условий которого стал отказ от адвокатов. "Досудебное (соглашение, - ред) подписал с зампрокурором две недели назад (примерно, в конце июня, - ред)", - пояснил источник.        

В тоже время, источник отметил, что фигурант "дела диверсантов" отказался давать показания против другого фигуранта Евгения Панова, поскольку не был с ним знаком до задержания. По предварительной информации, после того, как дело Захтея выведут в отдельное производство, ему предъявят обвинение в хранении оружия и подделке документов. На данный момент по его делу назначено три дополнительные экспертизы.

Информацию о подписании досудебного соглашения также подтвердил адвокат Алексей Ладен, которому пришло уведомление от следователя об отказе от его услуг. 

"Каких-либо оснований не доверять этой бумаге у меня нет. Мы обсуждали вопрос заключения досудебного соглашения. Захтей мне сказал, что одним из условий подписания является отказ от адвокатов по соглашению. Мы посоветовались и приняли решение", - рассказал он.

По мнению адвоката, данный документ выгоден как следствию, так и самому Захтею. 

"Скорее всего в его деле подводят финальную позицию. Через год у следствия, очевидно, так и не появилось доказательств его вины, и они предложили дать показания. Его позиция тоже понятна - получить меньший срок за то, что он и так не делал", - объяснил Ладен. 

Вместе с тем Ладен считает, что в случае Захтея есть реальный риск отмены досудебного соглашения в суде.

"Мы же не видели, о чем идет речь в "досудебном". И грубо говоря, если он не обличает других участников дела, то на этот случай есть часть 4 статьи 317.6 УПК РФ. В ней говорится, что досудебное соглашение может быть расторгнуто, если содействие обвиняемого следствию заключалось лишь в сообщении сведений о его собственном участии в преступлении", - рассказал адвокат и добавил, что в таком случае рычагов давления в стороны защиты уже не будет.

Напомним, что 10 августа 2016 года Россия обвинила Украину в подготовке теракта в оккупированном Крыму. ФСБ РФ заявила о ликвидации агентурной сети украинской разведки на полуострове. В Федеральной службе безопасности утверждали, что задержали граждан как Украины, так и России, а руководил этой сетью якобы Евгений Панов, 1977 года рождения, житель Запорожской области, сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, который также задержан и уже дал признательные показания. В опубликованном ФСБ видео с боеприпасами, якобы изъятыми у украинских "диверсантов", Панова показывают в наручниках. Его сопровождали сотрудники российских спецслужб.

Позже в МИД РФ заявили, что в результате ликвидации якобы украинской диверсионной группы кроме Панова был задержан Андрей Захтей. Позже обвиняемых Россией "крымских диверсантов" вывезли в московское СИЗО.

В июне 2017 года стало известно, что суд в аннексированном Крыму продлил арест "диверсанту" Захтею до 7 августа. 

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