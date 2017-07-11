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Главная » Страна » Безвиз не в помощь: три четверти украинцев не планируют посещать ЕС в ближайший год, - опрос

Безвиз не в помощь: три четверти украинцев не планируют посещать ЕС в ближайший год, - опрос

Безвиз не в помощь: три четверти украинцев не планируют посещать ЕС в ближайший год, - опрос
Иван Черничкин, Фокус

У людей попросту нет денег

11.07.17 36
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Более 70% украинцев не собираются посещать страны Европы в течение ближайшего года, несмотря на введение безвизового режима с Евросоюзом.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Институтом Горшенина в сотрудничестве с представительством Фонда им. Фридриха Эберта в Украине и Беларуси.

Согласно данным исследования, на вопрос: "Были ли вы когда-нибудь за границей?" - 57,1% опрошенных ответили, что никогда не были за пределами Украины. В то же время 42,9% сказали, что посещали хотя бы одну зарубежную страну.

При этом абсолютное большинство (70,3%) тех, кто когда-либо бывал за границей, ездили в страны Европы.

29,7% - не были в европейских странах.

Социологи, ссылаясь на введение с 11 июня 2017 года безвизового режима со странами Европейского Союза (за исключением Ирландии и Великобритании) и Шенгенского пространства, спросили, планируют ли украинцы в течение года посетить страны Европы.

Как свидетельствуют результаты исследования, несмотря на введение безвиза, большинство украинцев (71,6%) не планируют поездок в Европу в ближайшее время.

Среди них "скорее нет" ответили 20,3% опрошенных, а "точно нет" - 51,3%.

В то же время почти каждый четвертый респондент (22,6%) собирается поехать в европейские страны.

Среди них "точно да" ответили 9,9%, "скорее да" - 12,7%.

Среди тех, кто не планирует поездку в Европу, подавляющее большинство (76,9%) ответили, что им не позволяет это сделать материальное положение.

Кроме того, 15,4% из них заявили, что не хотят посещать Европу (большинство таких украинцев проживают в южном и центральном регионах, меньше - на востоке и севере, почти не выбрали этот вариант жители запада).

Вместе с тем не смогут посещать страны Европы из-за состояния здоровья 14,4% из этих респондентов (преимущественно люди старшего возраста).

Во время проведения исследования социологи использовали два метода: фокус-групповые дискуссии и личное интервью. В частности, в апреле было проведено 6 фокус-групп, по две (со сторонниками и противниками идеи евроинтеграции) в каждом из трех городов: Киеве, Львове и Днипре. К участию в дискуссиях приглашались украинцы в возрасте от 18 до 65 лет. Каждая из групп состояла поровну из мужчин и женщин.

В мае-июне, после проведения фокус-групповых дискуссий, были проведены личные интервью в соответствии с местом проживания респондентов. Всего было опрошено 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах (без учета оккупированных территорий АР Крым, города Севастополя, Донецкой и Луганской областей). Полевой этап исследования проходил с 26 мая по 6 июня 2017 года. Погрешность репрезентативности не превышает +/- 2,2%.

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