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Главная » Страна » "Русский культурный центр" запретили в Сумской области

"Русский культурный центр" запретили в Сумской области

"Русский культурный центр" запретили в Сумской области
Фото: depo.ua

Решение принял суд

11.07.17 534
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Сумской окружной административный суд запретил деятельность общественной организации "Русский культурный центр Сумской области".

Об этом сообщается на сайте суда.

10 июля суд рассмотрел административное дело по иску Главного территориального управления юстиции в Сумской области к общественной организации "Русский культурный центр Сумской области", третье лицо - управление Службы безопасности Украины.

В своих исковых требованиях истец просил осуществить принудительную ликвидацию "Русского культурного центра ". По результатам судебного рассмотрения данного дела исковые требования удовлетворены в полном объеме.

В настоящее время решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в суде апелляционной инстанции.

Напомним, что в сентябре 2016 года СБУ и прокуратура провели обыск и задержали жителя Сум, который возглавлял местное отделение "Русского культурного центра". Во время обыска обнаружили сепаратистские материалы.

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