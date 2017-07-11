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Главная » Страна » Шокину отказали в восстановлении в должности генпрокурора

Шокину отказали в восстановлении в должности генпрокурора

Шокину отказали в восстановлении в должности генпрокурора
Виктор Шокин / Фото: УНИАН

В ГПУ заявили, что Шокин подал иск исходя из личных интересов

11.07.17 94
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Высшая судебная инстанция отказала экс-генпрокурору Виктору Шокину в восстановлении в должности главы ГПУ.

Об этом заявил действующий генпрокурор Украины Юрий Луценко, выступая в парламенте.

"Сегодня высшая судебная инстанция отказала в увольнении Луценко и восстановлении в должности Шокина", – сказал глава ГПУ.

Отметим,, 20 апреля Высший административный суд Украины оставил иск экс-генпрокурора Виктора Шокина о его восстановлении в должности без рассмотрения по сути. 

В ГПУ заявили, что Шокин подал иск исходя из личных интересов.

Напомним, 29 марта 2016 года Верховная Рада дала согласие на увольнение президентом Украины Петром Порошенко генпрокурора Виктора Шокина. 3 апреля президент подписал указ об увольнении его с должности. В мае того же года генпрокурором Украины был назначен Юрий Луценко.

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