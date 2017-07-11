Андрей Лозовой остался неприкосновенным

По мнению народного депутата, попытка привлечения его к уголовной ответственности является местью Радикальной партии со стороны Луценко

Пояснения, которые депутат Рады от Радикальной партии Андрей Лозовой дал следователям относительно уплаты им налогов и доходов, указанных в его электронной декларации, вызвали подозрения в его неискренности.

Об этом сказал генеральный прокурор Юрий Луценко в ходе рассмотрения вопроса о лишении Лозового иммунитета.

"Он показал, что с 14 лет торговал елками в Ровно. Я тоже из Ровно и знаю, сколько там стоили елки. Чтобы заработать $80 тыс., €50 тыс. и 800 тыс. грн, ему надо было вырубить лес от Ровно до Костополя", – заявил Луценко.

Кроме того, не нашлось подтверждения словам Лозового о полученном им наследстве от родственников из Москвы и Ровенской области.

Отметим, 5 июля регламентный комитет ВР признал представление Генпрокуратуры на привлечение к уголовной ответственности Лозового недостаточно обоснованным. По данным Луценко, парламентарий не заплатил налогов почти на 1,85 млн грн и внес в декларацию недостоверные данные.

Он не исключал переквалификации производства со статьи о неуплате налогов на статью о незаконном обогащении.

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Лозовой заявил, что представление Генеральной прокуратуры на привлечение его к уголовной ответственности является местью Радикальной партии со стороны Луценко.

В итоге Верховная Рада не дала согласие на снятие неприкосновенности с Андрея Лозового.

Напомним, в опубликованной е-декларации Лозовой указал святые мощи ХІІІ века и партийный билет под номером 0000002. Кроме того, он задекларировал крупную сумму наличными, восемь картин, коллекцию из 72 икон и дополнительно одну икону XVI века, пять часов марок Ullyse Nardin, Perrelet, Romain Jerome, Zenith, коллекцию вин из 186 бутылок, мебель нидерландского и английского производства XIX века. Лозовой заявил о владении коллекцией холодного оружия XIX–XX веков из 32 единиц.