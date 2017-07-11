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Главная » Страна » Руководство "Борисполя" готово к любому аудиту

Руководство "Борисполя" готово к любому аудиту

Руководство "Борисполя" готово к любому аудиту
Павел Рябикин / Фото из открытых источников

Вопрос с Ryanair возвращен в плоскость законодательства, экономики и здравого смысла

11.07.17 141
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Руководитель международного аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин заявил, что он готов пройти любой аудит - "международный, межведомственный, правительственный".

"...Закончили совещание у премьера по ситуации с Ryanair. Принято решение о продолжении переговоров с лоукостером и об анализе ситуации со стороны НАБУ и Антимонопольного комитета. Благодаря позиции премьер-министра вопрос возвращен в плоскость законодательства, экономики и здравого смысла", - написал он в своем facebook.

"Уверен, мои аргументы будут услышаны и мы придем к конструктивному решению об утверждении стратегии развития аэропортов, работающих в лоу-кост сегменте", - подытожил он.

Напомним, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что в среду, 12 июля, намерен внести на рассмотрение Кабинета министров представление об увольнении руководителя аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина из-за неподписания договора о сотрудничестве с лоукост-компанией Ryanair.

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