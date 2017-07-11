Парламент снял неприкосновенность с Полякова

Верховная Рада проголосовала представление Генпрокуратуры на снятие депутатской неприкосновенности с Максима Полякова ("Народный фронт"), которого обвиняют в организации коррупционной "янтарной схемы", по которой также проходит Борислав Розенблат (экс-БПП).

За это решение проголосовали 250 депутатов.

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В тоже время, депутаты не дали добро на задержание и арест Полякова. За это проголосовали всего 111 человек.

Напомним, Максим Поляков проходит с Розенблатом по одному янтарному делу о взяточничестве и злоупотреблении влиянием на 280 тыс. долларов. В НАБУ считают, что нардепы по подкрепленной финансами "просьбе" фирмы-нерезидента внесли в законопроект о добыче янтаря правки, согласно которым рентная плата за добычу янтаря сокращается с 25 до 5%. Но если на Розенблата комитет дал добро в снятии иммунитета, то на Полякова - нет.