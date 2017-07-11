Рада не разрешила арестовать Розенблата

Верховная Рада проголосовала за представление Генпрокуратуры на снятие депутатской неприкосновенности с Борислава Розенблата (внефракционный, вышел из БПП), которого обвиняют в организации вместе с Максимом Поляковым ("Народный фронт") коррупционной "янтарной схемы".

За это решение проголосовали 296 депутатов. В тоже время, они не дали добро на задержание и арест Розенблата. За задержание проголосовало всего 192 человека. За арест - 181.

Отметим, что Розенблат был единственным из пяти депутатов, представление на которого регламентный комитет поддержал.

Розенблат и Поляков проходят по одному янтарному делу о взяточничестве и злоупотреблении влиянием на 280 тыс. долларов. В НАБУ считают, что они по подкрепленной финансами "просьбе" фирмы-нерезидента внесли в законопроект о добыче янтаря правки, согласно которым рентная плата за добычу янтаря сокращается с 25 до 5%. По их делу Генпрокуратура показывала целый фильм с прослушками, подставными агентами и тп.

Напомним, ранее Рада рассмотрела представления Юрия Луценко на Евгения Дейдея ("Народный фронт"), Олеся Довгого ("Воля народа"), Андрея Лозового (Радикальная партия) и Максима Полякова ("Народный фронт").