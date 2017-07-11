Выяснилось, насколько украинцы толерантны, - исследование

39,3% украинцев не согласны принимать ни в каком качестве представителей сексуальных меньшинств.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в мае-июне этого года Институтом Горшенина совместно с представительством Фонда им. Фридриха Эберта в Украине и Беларуси.

При этом 27,4% готовы принять представителей ЛГБТ как граждан своей страны, 12,2% - готовы принять их в качестве туристов, 7,7% - как соседа, 6,8% - как коллегу по работе, 3,8% - как близкого друга и только 2,8% - как члена своей семьи.

30,8% опрошенных не готовы принять ни в каком качестве человека, который отбыл уголовное наказание. При этом 36,9% согласны принять такого человека как гражданина Украины, 9% - как соседа, 5,4% - как коллегу по работе, 5,2% - как члена своей семьи, 4,6% - как близкого друга.

37% респондентов согласны принимать ВИЧ-инфицированного человека как гражданина Украины, 14,5% - как соседа, 8,5% - как близкого друга, 8,1% - как туриста в своей стране, 7,8% - как коллегу по работе, 4,8% - как члена семьи. При этом 19,2% не готовы принимать человека с ВИЧ ни в каком качестве.

23,6% украинцев готовы принять как близкого друга человека другой национальности, 19,6% готовы принять такого человека как соседа, 16,7% - как туриста в Украине, 16,2% - как гражданина Украины, 14,3% - как члена семьи, 8,3% - как коллегу по работе. Похожие цифры, согласно данным исследования, характеризуют отношение украинцев к людям, которые говорят на другом языке.

Людей другой веры и расы опрошенные больше готовы воспринимать как граждан своей страны (25,6% и 21,6% соответственно), достаточно большой процент тех, кто готов принимать таких людей как соседей и близких друзей. 28,1% согласны принимать людей другой расы как туристов.

По 25,1% украинцев согласны принимать людей с ограниченными возможностями как соседей и друзей, 23,5% - как граждан своей страны, 12% - как членов семьи, 8,3% - как коллег по работе.

Напомним, три четверти украинцев не планируют посещать ЕС в ближайший год.